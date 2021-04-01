Лукашенко поручил предотвратить необоснованный рост цен

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал распоряжение избежать необоснованного роста цен на потребительские товары в республике.
Лукашенко поручил предотвратить необоснованный рост цен
  • Reuters

Об этом стало известно во время встречи Лукашенко с первым вице-премьером Белоруссии Николаем Снопковым и министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко назвал ценовую ситуацию и прогноз по инфляции в Белоруссии одним из наиболее важных вопросов и поинтересовался у чиновников, как они видят ситуацию с ценами в республике.

«На все товары надо мониторить цены и принимать меры», — добавил белорусский лидер.

По данным официальной статистики, инфляция в республике по итогам 2020 года составила 7,4%.

Ранее Лукашенко назвал кандидатов для президентских выборов в Белоруссии.

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