Опрос: более половины граждан Украины не доверяют Зеленскому

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Более половины украинских граждан не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг».
Опрос: более половины граждан Украины не доверяют Зеленскому
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«Рейтинг доверия политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, не доверяют — 51%», — говорится в сообщении на сайте группы.

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют — 75%.

Опрос был проведён методом телефонного интервью с участием 2500 респондентов.

13 ноября 2020 года белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал падение доверия украинцев к Владимиру Зеленскому.

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