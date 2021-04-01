Опрос: более половины граждан Украины не доверяют Зеленскому

Более половины украинских граждан не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг».

«Рейтинг доверия политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, не доверяют — 51%», — говорится в сообщении на сайте группы.

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют — 75%.

Опрос был проведён методом телефонного интервью с участием 2500 респондентов.

13 ноября 2020 года белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал падение доверия украинцев к Владимиру Зеленскому.