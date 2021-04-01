Опрос: более половины граждан Украины не доверяют Зеленскому
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«Рейтинг доверия политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, не доверяют — 51%», — говорится в сообщении на сайте группы.
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют — 75%.
Опрос был проведён методом телефонного интервью с участием 2500 респондентов.
13 ноября 2020 года белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал падение доверия украинцев к Владимиру Зеленскому.