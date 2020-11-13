Лукашенко высказался о падении доверия украинцев к Зеленскому

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Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал падение доверия украинцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Лукашенко высказался о падении доверия украинцев к Зеленскому
  • Reuters

Видео с соответствующим заявлением Лукашенко опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом... С 70% с лишним он обвалился вот недавно — кто 22%, кто 28%, кто 30% даёт. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа», — сказал он.

Таким образом президент Белоруссии ответил на вопрос журналистов о том, как у него идёт диалог с Зеленским, который ранее сказал, что к Лукашенко будет обращаться по имени-фамилии, без указания президентской должности.

«Поэтому грубо скажу: «Чья бы корова мычала, а Зеленского — молчала», — добавил Лукашенко.

Ранее социологическая служба центра Разумкова опубликовала результаты опроса, которые показывают, что большинство жителей Украины не доверяют Зеленскому.

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