Белорусские военные на учениях отработали штурм населённого пункта
- РИА Новости
«Штурм населённого пункта, захваченного боевиками, на Обуз-Лесновском полигоне. Тактический эпизод отработали военнослужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады в рамках бригадного учения», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что десантников поддерживали авиация и артиллерия.
18 марта завершилась совместная белорусско-российская штабная тренировка белорусских ВВС и войск ПВО.