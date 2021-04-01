Белорусские военные на учениях отработали штурм населённого пункта

Белорусские военные в ходе учений отработали штурм захваченного населённого пункта, сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

«Штурм населённого пункта, захваченного боевиками, на Обуз-Лесновском полигоне. Тактический эпизод отработали военнослужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады в рамках бригадного учения», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что десантников поддерживали авиация и артиллерия.

18 марта завершилась совместная белорусско-российская штабная тренировка белорусских ВВС и войск ПВО.