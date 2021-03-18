В ВВС Белоруссии и войсках ПВО прошла совместная штабная тренировка

Завершилась совместная белорусско-российская штабная тренировка белорусских ВВС и войск ПВО. Об этом сообщается на сайте Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что от «России в ней приняли участие оперативные группы 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа, 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа и 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа».

«В ходе тренировки были отработаны вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в оборонительной операции РГВ(С); перебазирования авиации Воздушно-космических сил России на аэродромы Республики Беларусь; управления подчинёнными соединениями и воинскими частями, входящими в состав Единой региональной системы противовоздушной обороны; охраны западной границы Союзного государства в воздушном пространстве в рамках участия в оборонительной операции РГВ(С)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе встречи договорились о создании трёх учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих.