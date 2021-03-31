Посольство отреагировало на продление срока заключения россиянину в Литве

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Посольство России в Литве заявило, что не оставит без ответа продление Апелляционным судом республики срока лишения свободы россиянину Юрию Мелю по делу о событиях 13 января 1991 года.
Посольство отреагировало на продление срока заключения россиянину в Литве
  • © РИА Новости / Ирина Павлова

«Принимая такое заведомо неправомерное решение, литовский суд явно действовал в угоду охваченным русофобией властным структурам, проигнорировав допущенные в ходе процесса вопиющие нарушения как международного, так и литовского законодательства», — сообщает в своём Twitter-аккаунте посольство.

В сообщении сказано, что «противоправные действия в отношении граждан России» без ответа с российской стороны не останутся.

Ранее Апелляционный суд Литвы объявил о продлении срока лишения свободы россиянину Юрию Мелю с семи до десяти лет по делу о событиях 13 января 1991 года.

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