Посол Белоруссии прокомментировал ситуацию с отменой роуминга с Россией

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко прокомментировал ситуацию с роуминговыми тарифами в Союзном государстве.

«В ноябре — декабре 2020-го провели опытную эксплуатацию интерконнекта. С 1 ноября по 31 декабря ставка по интерконнекту была уменьшена в 20 раз, стоимость минуты разговора, в зависимости от оператора, упала в три — семь раз», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, к концу декабря операторы стали говорить о том, что времени было мало, поэтому опытную эксплуатацию продлили ещё на год.

«К концу 2021 года окончательно будет отменена плата за соединение», — добавил Семашко.

Ранее сообщалось, что парламентарии Белоруссии и России допустили отмену роуминга с апреля.