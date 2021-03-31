Посол Белоруссии прокомментировал ситуацию с отменой роуминга с Россией

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Посол Белоруссии в России Владимир Семашко прокомментировал ситуацию с роуминговыми тарифами в Союзном государстве.
Посол Белоруссии прокомментировал ситуацию с отменой роуминга с Россией
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«В ноябре — декабре 2020-го провели опытную эксплуатацию интерконнекта. С 1 ноября по 31 декабря ставка по интерконнекту была уменьшена в 20 раз, стоимость минуты разговора, в зависимости от оператора, упала в три — семь раз», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, к концу декабря операторы стали говорить о том, что времени было мало, поэтому опытную эксплуатацию продлили ещё на год.

«К концу 2021 года окончательно будет отменена плата за соединение», — добавил Семашко.

Ранее сообщалось, что парламентарии Белоруссии и России допустили отмену роуминга с апреля.

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