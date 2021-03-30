В Киеве установили семерых причастных к беспорядкам у офиса Зеленского

Полицейские Киева установили семерых подозреваемых в беспорядках у офиса президента Украины Владимира Зеленского во время акции протеста 20 марта, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам, начато досудебное расследование по статьям «Хулиганство, совершённое группой лиц с применением предметов, заблаговременно подготовленных для нанесения телесных повреждений», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Надругательство над государственными символами» и «Изготовление, распространение и публичное использование символики нацистского режима».

«Сейчас следователи полиции по согласованию с прокурорами сообщили о подозрении семерым лицам», — цитирует Клименко в ходе заседания Верховной рады РИА Новости.

20 марта во время акции протеста в центре Киева в поддержку осуждённого экс-главы одесской ячейки запрещённой в России организации «Правый сектор»* Сергея Стерненко офис Зеленского забросали петардами и испортили фасад здания нецензурными надписями, а также разбили окна и облили краской центральный вход.

Суд в Киеве отправил под домашний арест активиста, подозреваемого в хулиганстве во время акции у офиса Зеленского.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).