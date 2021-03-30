В Киеве установили семерых причастных к беспорядкам у офиса Зеленского

Короткая ссылка
Полицейские Киева установили семерых подозреваемых в беспорядках у офиса президента Украины Владимира Зеленского во время акции протеста 20 марта, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
В Киеве установили семерых причастных к беспорядкам у офиса Зеленского
  • @UA.KyivPolice
  • Facebook

По его словам, начато досудебное расследование по статьям «Хулиганство, совершённое группой лиц с применением предметов, заблаговременно подготовленных для нанесения телесных повреждений», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Надругательство над государственными символами» и «Изготовление, распространение и публичное использование символики нацистского режима».

«Сейчас следователи полиции по согласованию с прокурорами сообщили о подозрении семерым лицам», — цитирует Клименко в ходе заседания Верховной рады РИА Новости.

20 марта во время акции протеста в центре Киева в поддержку осуждённого экс-главы одесской ячейки запрещённой в России организации «Правый сектор»* Сергея Стерненко офис Зеленского забросали петардами и испортили фасад здания нецензурными надписями, а также разбили окна и облили краской центральный вход.

Суд в Киеве отправил под домашний арест активиста, подозреваемого в хулиганстве во время акции у офиса Зеленского.

«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить