Глава МИД Армении оценил действия России в ситуации с Карабахом

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Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян оценил действия России в ситуации с Нагорным Карабахом.
Глава МИД Армении оценил действия России в ситуации с Карабахом
  • © Максим Блинов / РИА Новости

«Россия продолжает оставаться нашим стратегическим союзником», — цитирует ТАСС заявление Айвазяна.

Он отметил, что «военные действия были остановлены благодаря усилиям России».

«Может, это не нравится некоторым, но это факт, иначе у нас была бы совсем другая ситуация», — добавил глава МИД Армении.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения о прекращении огня в ноябре 2020 года.

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