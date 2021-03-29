Глава МИД Армении оценил действия России в ситуации с Карабахом

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян оценил действия России в ситуации с Нагорным Карабахом.

«Россия продолжает оставаться нашим стратегическим союзником», — цитирует ТАСС заявление Айвазяна.

Он отметил, что «военные действия были остановлены благодаря усилиям России».

«Может, это не нравится некоторым, но это факт, иначе у нас была бы совсем другая ситуация», — добавил глава МИД Армении.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения о прекращении огня в ноябре 2020 года.