Глава МИД Армении оценил действия России в ситуации с Карабахом
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«Россия продолжает оставаться нашим стратегическим союзником», — цитирует ТАСС заявление Айвазяна.
Он отметил, что «военные действия были остановлены благодаря усилиям России».
«Может, это не нравится некоторым, но это факт, иначе у нас была бы совсем другая ситуация», — добавил глава МИД Армении.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения о прекращении огня в ноябре 2020 года.