На Украине за сутки зафиксировано 8346 новых случаев коронавируса

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На Украине по состоянию на утро понедельника, 29 марта, зафиксировано 8346 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровевших — 2875 человек, умерли 178 пациентов.
На Украине за сутки зафиксировано 8346 новых случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Ранее стало известно, что с 22 марта иностранцам для въезда на Украину будет необходим отрицательный результат ПЦР-теста.

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