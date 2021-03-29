На Украине за сутки зафиксировано 8346 новых случаев коронавируса
На Украине по состоянию на утро понедельника, 29 марта, зафиксировано 8346 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровевших — 2875 человек, умерли 178 пациентов.
- Reuters
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Ранее стало известно, что с 22 марта иностранцам для въезда на Украину будет необходим отрицательный результат ПЦР-теста.
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