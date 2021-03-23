Украина из-за ситуации с коронавирусом ужесточает правила въезда

С 22 марта иностранцам для въезда на Украину будет необходим отрицательный результат ПЦР-теста.

О принятии такого решения сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге.

Соответствующие изменения опубликованы на официальном сайте кабмина.

«Независимо от того, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования», — сообщил Степанов.

Согласно правилам, тест должен быть проведён не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

Глава ведомства уточнил, что подобные карантинные меры действуют во всех странах Европы.