Российские миротворцы доставили гумпомощь жителям Нагорного Карабаха

Российские миротворцы доставили гуманитарную помощь жителям посёлка Норагюх Аскеранского района Нагорного Карабаха. Об этом сообщило Минобороны России.

«В ходе гуманитарной акции жителям населённого пункта Норагюх от лица автономной некоммерческой организации «Русская гуманитарная миссия» и благотворительных фондов «Доктор Лиза» и «Спеши к добру» российскими миротворцами были переданы раскладушки, одеяла, подушки, газовые горелки для приготовления пищи и иное имущество», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в фельдшерский пункт посёлка был завезён набор первичной диагностики с тонометром, пульсометром, глюкометром и термометрами.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры, в ходе которых констатировали стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе.