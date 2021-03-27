Российские миротворцы доставили гумпомощь жителям Нагорного Карабаха
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«В ходе гуманитарной акции жителям населённого пункта Норагюх от лица автономной некоммерческой организации «Русская гуманитарная миссия» и благотворительных фондов «Доктор Лиза» и «Спеши к добру» российскими миротворцами были переданы раскладушки, одеяла, подушки, газовые горелки для приготовления пищи и иное имущество», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в фельдшерский пункт посёлка был завезён набор первичной диагностики с тонометром, пульсометром, глюкометром и термометрами.
Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры, в ходе которых констатировали стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе.