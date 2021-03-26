Путин рассказал о смерти бывшего коллеги от коронавируса в Латвии

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Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» рассказал историю бывшего коллеги, который умер от коронавируса в Латвии.
Путин рассказал о смерти бывшего коллеги от коронавируса в Латвии
  • РИА Новости

Президент отметил, что после заболевания его знакомого выяснилось, что в «главном латвийском инфекционном центре» не было аппарата МРТ.

«Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения лёгких. Лекарств нет, ничего нет», — приводит РИА Новости его слова.

Путин добавил, что заболевшего предложили привезти в Москву, «сделали всё, чтобы вывезти его», но не смогли.

RT вёл трансляцию заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

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