Лукашенко прокомментировал предотвращение терактов в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко после сообщения МВД о предотвращении терактов в республике заявил, что власти «спуску никому не дадут».

Об этом Лукашенко сказал в ходе встречи с Дмитрием Мезенцевым, который завершает дипмиссию в Белоруссии в связи с недавним назначением на пост госсекретаря Союзного государства.

«Негодяи жуткие. Я говорил, что качать они нас будут по-разному. Мы фиксировали и фиксируем эти направления, где они уже переходят красную линию», — приводит его слова БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что Мезенцев, как бывший посол и нынешний госсекретарь Союзного государства, «должен знать», что в Белоруссии «спуску никому не дадут, потому что может быть хуже».

Ранее МВД Белоруссии сообщило о задержании жителя Пинского района, подозреваемого в планах устроить теракты в военном городке Печи в Минской области и в Минске.

В министерстве заявили, что задержанный получил указание совершить теракты от инициативы BYPOL, которая тесно связана с «так называемым координационным советом Тихановской».