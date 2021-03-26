Правительство Литвы решило продлить карантин до 30 апреля

Правительство Литвы одобрило предложение о продлении карантина в стране до 30 апреля.

«Правительство одобрило предложение о продлении карантина по стране до 30 апреля. Также было согласовано ограничение на передвижение между муниципалитетами, так как из-за приближения праздничного периода (католическая Пасха) жители начинают активнее перемещаться по стране», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы кабмина.

Сообщается, что также будет введено ограничение на передвижение между муниципалитетами с 27 марта по 6 апреля.

По словам министра здравоохранения Литвы Арунаса Дулькиса, за последние две недели количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией начало расти.

Ранее сообщалось, что Литва закупит 1,24 млн доз вакцины от коронавируса у BioNTech и Pfizer.