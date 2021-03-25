В Белоруссии возбудили дело против главы Союза поляков

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В Генпрокуратуре Белоруссии заявили, что в отношении главы незарегистрированного в стране Союза поляков и иных лиц возбуждено уголовное дело из-за умышленных действий по разжиганию социальной вражды и реабилитации нацизма.
В Белоруссии возбудили дело против главы Союза поляков
  • РИА Новости

«Генеральная прокуратура возбудила в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого Союза поляков и иных лиц уголовное дело по части 3 статьи 130 УК Республики Беларусь», — цитирует сообщение РИА Новости.

Как сообщили в белорусской Генпрокуратуре, подозреваемые, позиционируя себя членами Союза поляков, с 2018 года на территории Гродно и других населённых пунктов области провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, которые действовали во время и после Великой Отечественной войны и совершали грабежи и убийства мирного населения.

«Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии подал в Генпрокуратуру республики документы на экстрадицию бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.

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