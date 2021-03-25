Российские миротворцы доставили в Карабах гуманитарный груз

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Миротворцы Центра гуманитарного реагирования доставили в Нагорный Карабах гуманитарный груз с медицинским оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Российские миротворцы доставили в Карабах гуманитарный груз
  • AFP

«В ходе проведённых накануне гуманитарных акций в городскую больницу города Степанакерта российскими миротворцами совместно с представителями Русской гуманитарной миссии и благотворительных фондов «Доктор Лиза» и «Спеши к добру» было доставлено более 50 наименований медицинского оборудования и расходных материалов», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что в составе груза в Карабах передали дефибрилляторы, электрокардиограф, одноразовые простыни, лицевые маски, антисептические средства и иное медицинское имущество.

В начале марта стало известно, что российские сапёры разминировали более 1,5 тыс. га территории и 484 км дорог в Нагорном Карабахе. 

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