Российские миротворцы доставили в Карабах гуманитарный груз

Миротворцы Центра гуманитарного реагирования доставили в Нагорный Карабах гуманитарный груз с медицинским оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В ходе проведённых накануне гуманитарных акций в городскую больницу города Степанакерта российскими миротворцами совместно с представителями Русской гуманитарной миссии и благотворительных фондов «Доктор Лиза» и «Спеши к добру» было доставлено более 50 наименований медицинского оборудования и расходных материалов», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что в составе груза в Карабах передали дефибрилляторы, электрокардиограф, одноразовые простыни, лицевые маски, антисептические средства и иное медицинское имущество.

В начале марта стало известно, что российские сапёры разминировали более 1,5 тыс. га территории и 484 км дорог в Нагорном Карабахе.