Российские миротворцы доставили в Карабах гуманитарный груз
- AFP
«В ходе проведённых накануне гуманитарных акций в городскую больницу города Степанакерта российскими миротворцами совместно с представителями Русской гуманитарной миссии и благотворительных фондов «Доктор Лиза» и «Спеши к добру» было доставлено более 50 наименований медицинского оборудования и расходных материалов», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что в составе груза в Карабах передали дефибрилляторы, электрокардиограф, одноразовые простыни, лицевые маски, антисептические средства и иное медицинское имущество.
В начале марта стало известно, что российские сапёры разминировали более 1,5 тыс. га территории и 484 км дорог в Нагорном Карабахе.