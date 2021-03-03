В Минобороны России рассказали о разминировании территории в Карабахе

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Российские сапёры разминировали более 1,5 тыс. га территории и 484 км дорог в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Минобороны России рассказали о разминировании территории в Карабахе
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«Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1548 га территории, 484 км дорог, 1524 домостроения, в том числе 30 социально значимых объектов», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что российские специалисты обнаружили и обезвредили почти 25 тыс. боеприпасов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил как «удовлетворительную и позитивную» роль российских миротворцев, находящихся в Нагорном Карабахе.

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