В Минобороны России рассказали о разминировании территории в Карабахе
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«Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1548 га территории, 484 км дорог, 1524 домостроения, в том числе 30 социально значимых объектов», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что российские специалисты обнаружили и обезвредили почти 25 тыс. боеприпасов.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил как «удовлетворительную и позитивную» роль российских миротворцев, находящихся в Нагорном Карабахе.