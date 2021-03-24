В Госдуме оценили заявление секретаря СНБО Украины о термине «Донбасс»

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RT
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который выразил мнение, что украинцам следует отказаться от использования термина «Донбасс».
В Госдуме оценили заявление секретаря СНБО Украины о термине «Донбасс»
  • РИА Новости

«Это заявление соответствует политике офиса нынешнего украинского президента, потому что уже невооружённым глазом видно, что Донбасс Зеленскому и его команде не нужен», — заявил депутат.

Он также добавил, что украинская власть использует ситуацию с Донбассом для усиления русофобской политики.

«Сегодня Донбасс является для них (украинской власти. — RT) разменной монетой, чтобы решить свои личные проблемы с западными партнёрами», — подчеркнул Водолацкий.

Ранее Данилов заявил, что украинцам следует отказаться от использования термина «Донбасс», отметив, что его употребление является «опасным нарративом».

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