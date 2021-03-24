В Госдуме оценили заявление секретаря СНБО Украины о термине «Донбасс»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который выразил мнение, что украинцам следует отказаться от использования термина «Донбасс».

«Это заявление соответствует политике офиса нынешнего украинского президента, потому что уже невооружённым глазом видно, что Донбасс Зеленскому и его команде не нужен», — заявил депутат.

Он также добавил, что украинская власть использует ситуацию с Донбассом для усиления русофобской политики.

«Сегодня Донбасс является для них (украинской власти. — RT) разменной монетой, чтобы решить свои личные проблемы с западными партнёрами», — подчеркнул Водолацкий.

Ранее Данилов заявил, что украинцам следует отказаться от использования термина «Донбасс», отметив, что его употребление является «опасным нарративом».