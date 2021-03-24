Секретарь Совбеза Украины призвал отказаться от термина «Донбасс»

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что украинцам следует отказаться от использования термина «Донбасс».
Секретарь Совбеза Украины призвал отказаться от термина «Донбасс»
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«Никакого Донбасса не существует, это опасный нарратив», — цитирует ТАСС заявление Данилова в ходе киевского форума «Выборы в Донбассе и право на местное самоуправление».

Он предположил, что этот термин якобы «навязывается» со стороны России, заявив, что в украинских нормативно-правовых документах данное наименование региона отсутствует.

Данилов уточнил, что существуют чёткие названия территорий Донецкой и Луганской областей и порекомендовал придерживаться правил.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал о плане урегулирования ситуации в Донбассе.

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