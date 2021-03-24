Российский новостной агрегатор прокомментировал санкции со стороны Украины
- globallookpress.com
Об этом сообщает газета «Известия».
В качестве ответной меры агрегатор «СМИ2» заблокирует все упоминания об украинском президенте Владимире Зеленском на своих ресурсах.
«Это контрсанкция, которую мы призываем поддержать все заблокированные на Украине российские СМИ», — сказал Белоусов.
Ранее сообщалось, что Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против ряда граждан и компаний России.