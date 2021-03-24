Российский новостной агрегатор прокомментировал санкции со стороны Украины

Директор российского новостного агрегатора «СМИ2» Юрий Белоусов прокомментировал санкции со стороны Украины.

Об этом сообщает газета «Известия».

В качестве ответной меры агрегатор «СМИ2» заблокирует все упоминания об украинском президенте Владимире Зеленском на своих ресурсах.

«Это контрсанкция, которую мы призываем поддержать все заблокированные на Украине российские СМИ», — сказал Белоусов.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против ряда граждан и компаний России.