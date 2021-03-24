На Украине военнослужащая умерла через два дня после прививки от COVID

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Военнослужащая умерла в Одесской области через два дня после прививки от коронавируса, сообщило командование медицинских сил ВС Украины.

«Сегодня в Одесской области за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащая военной службы по контракту… Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению не имели успеха… Военнослужащая 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19», — говорится в сообщении командования в Facebook.

Отмечается, что утром вторника, 23 марта, она не жаловалась на здоровье.

«Из анамнеза — она страдала гипертонической болезнью», — говорится в сообщении.

Ранее на Украине отметили ухудшение ситуации с коронавирусом.

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