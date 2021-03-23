На Украине отметили ухудшение ситуации с коронавирусом

Короткая ссылка
Ситуация с коронавирусной инфекцией на Украине ухудшается.
На Украине отметили ухудшение ситуации с коронавирусом
  • Reuters

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

«Ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается. Нас ждёт ещё очень трудный период», — отметил Степанов.

По последним данным, за прошедшие сутки на Украине было выявлено 11 476 новых случаев заболевания коронавирусом, 8044 пациента выздоровели.

Также за последние сутки зафиксировано 333 летальных исхода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить