На Украине отметили ухудшение ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусной инфекцией на Украине ухудшается.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

«Ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается. Нас ждёт ещё очень трудный период», — отметил Степанов.

По последним данным, за прошедшие сутки на Украине было выявлено 11 476 новых случаев заболевания коронавирусом, 8044 пациента выздоровели.

Также за последние сутки зафиксировано 333 летальных исхода.