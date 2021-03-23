Пашинян обсудил с президентом Армении ситуацию в стране
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«Президент и премьер-министр обсудили ситуацию в стране, шаги, направленные на оздоровление внутриполитической атмосферы, коснулись проведения досрочных парламентских выборов», — говорится в сообщении пресс-службы Пашиняна.
Отмечается, что стороны подчеркнули необходимость проведения свободных и справедливых выборов, в том числе «путём совершенствования Конституции и законодательной базы».
Ранее Пашинян объявил о внеочередных выборах в парламент Армении, проведение которых запланировано на 20 июня.