Пашинян обсудил с президентом Армении ситуацию в стране

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном внутриполитическую ситуацию, а также проведение досрочных выборов в парламент.
Пашинян обсудил с президентом Армении ситуацию в стране
  • © сайт Премьер-министра Республики Армения

«Президент и премьер-министр обсудили ситуацию в стране, шаги, направленные на оздоровление внутриполитической атмосферы, коснулись проведения досрочных парламентских выборов», — говорится в сообщении пресс-службы Пашиняна.

Отмечается, что стороны подчеркнули необходимость проведения свободных и справедливых выборов, в том числе «путём совершенствования Конституции и законодательной базы».

Ранее Пашинян объявил о внеочередных выборах в парламент Армении, проведение которых запланировано на 20 июня.

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