Спикер парламента Армении призвал проголосовать за отмену военного положения
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«Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян 23 марта, в ходе обсуждения проекта решения об отмене режима военного положения, предложил депутатам от правящего блока «Мой шаг» отменить режим военного положения», — говорится в сообщении news.am.
Мирзоян отметил, что продление военного положения не имеет под собой никакого политического подтекста и обоснования.
Ранее вице-спикер парламента Армении Ален Симонян, представляющий правящую фракцию «Мой шаг», заявил, что военное положение в республике отменят до внеочередных парламентских выборов в июне.