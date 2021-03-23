Спикер парламента Армении призвал проголосовать за отмену военного положения

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян на заседании законодательного органа призвал проголосовать за проект об отмене военного положения в стране.

«Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян 23 марта, в ходе обсуждения проекта решения об отмене режима военного положения, предложил депутатам от правящего блока «Мой шаг» отменить режим военного положения», — говорится в сообщении news.am.

Мирзоян отметил, что продление военного положения не имеет под собой никакого политического подтекста и обоснования.

Ранее вице-спикер парламента Армении Ален Симонян, представляющий правящую фракцию «Мой шаг», заявил, что военное положение в республике отменят до внеочередных парламентских выборов в июне.