В Армении планируют отменить военное положение до выборов в парламент

Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян, представляющий правящую фракцию «Мой шаг», заявил, что военное положение в республике отменят до внеочередных парламентских выборов в июне.

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«Думаю, что мы, естественно, до выборов отменим военное положение», — цитирует его РИА Новости. Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы в Армении будут проведены 20 июня.