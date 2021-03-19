В Армении планируют отменить военное положение до выборов в парламент
Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян, представляющий правящую фракцию «Мой шаг», заявил, что военное положение в республике отменят до внеочередных парламентских выборов в июне.
- © Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Думаю, что мы, естественно, до выборов отменим военное положение», — цитирует его РИА Новости.
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы в Армении будут проведены 20 июня.
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