Глава ГУВД Минска не исключил провокаций в ходе незаконных акций 25 марта

Начальник ГУВД Минского горисполкома Михаил Гриб заявил, что провокаторы намерены инициировать столкновения с милицией в ходе несанкционированных акций 25 марта.

«ГУВД получает информацию об имеющихся в различных Telegram-каналах призывах к участию 25 марта в несанкционированных акциях на территории нашей столицы», — цитирует Гриба БЕЛТА.

По его словам, целью провокаторов является дестабилизация ситуации в городе и инициирование столкновений с милицией.

Он отметил, что ГУВД примет все необходимые меры для поддержания порядка.

Ранее глава КГБ Иван Тертель заявил, что спецслужбам Белоруссии известно о трёх сценариях протестов 25—27 марта, на которых предполагаются в том числе столкновения граждан с силовиками.