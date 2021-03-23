Глава ГУВД Минска не исключил провокаций в ходе незаконных акций 25 марта
- РИА Новости
«ГУВД получает информацию об имеющихся в различных Telegram-каналах призывах к участию 25 марта в несанкционированных акциях на территории нашей столицы», — цитирует Гриба БЕЛТА.
По его словам, целью провокаторов является дестабилизация ситуации в городе и инициирование столкновений с милицией.
Он отметил, что ГУВД примет все необходимые меры для поддержания порядка.
Ранее глава КГБ Иван Тертель заявил, что спецслужбам Белоруссии известно о трёх сценариях протестов 25—27 марта, на которых предполагаются в том числе столкновения граждан с силовиками.