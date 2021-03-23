Глава ГУВД Минска не исключил провокаций в ходе незаконных акций 25 марта

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Начальник ГУВД Минского горисполкома Михаил Гриб заявил, что провокаторы намерены инициировать столкновения с милицией в ходе несанкционированных акций 25 марта.
Глава ГУВД Минска не исключил провокаций в ходе незаконных акций 25 марта
  • РИА Новости

«ГУВД получает информацию об имеющихся в различных Telegram-каналах призывах к участию 25 марта в несанкционированных акциях на территории нашей столицы», — цитирует Гриба БЕЛТА.

По его словам, целью провокаторов является дестабилизация ситуации в городе и инициирование столкновений с милицией.

Он отметил, что ГУВД примет все необходимые меры для поддержания порядка.

Ранее глава КГБ Иван Тертель заявил, что спецслужбам Белоруссии известно о трёх сценариях протестов 25—27 марта, на которых предполагаются в том числе столкновения граждан с силовиками.

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