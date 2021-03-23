Советник Госдепа и глава МИД Белоруссии провели переговоры
Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.
«Советник Госдепа разговаривал сегодня с главой МИД Белоруссии о ситуации в Белоруссии и текущем состоянии двусторонних отношений», — отмечается в сообщении.
Стороны обсудили ожидаемый обмен послами между Соединёнными Штатами и Белоруссией, подчеркнув, что «открытые линии связи будут на пользу обеим странам».
Также Шолле призвал Белоруссию отпустить всех «политических заключённых».
Ранее посольство США в Минске поддержало Польшу в связи с высылкой её дипломатов белорусскими властями.