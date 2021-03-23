Советник Госдепа и глава МИД Белоруссии провели переговоры

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Советник Госдепартамента США Дерек Шолле и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудили отношения между двумя странами.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

«Советник Госдепа разговаривал сегодня с главой МИД Белоруссии о ситуации в Белоруссии и текущем состоянии двусторонних отношений», — отмечается в сообщении.

Стороны обсудили ожидаемый обмен послами между Соединёнными Штатами и Белоруссией, подчеркнув, что  «открытые линии связи будут на пользу обеим странам».

Также Шолле призвал Белоруссию отпустить всех «политических заключённых».

Ранее посольство США в Минске поддержало Польшу в связи с высылкой её дипломатов белорусскими властями. 

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