Советник Госдепа и глава МИД Белоруссии провели переговоры

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудили отношения между двумя странами.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

«Советник Госдепа разговаривал сегодня с главой МИД Белоруссии о ситуации в Белоруссии и текущем состоянии двусторонних отношений», — отмечается в сообщении.

Стороны обсудили ожидаемый обмен послами между Соединёнными Штатами и Белоруссией, подчеркнув, что «открытые линии связи будут на пользу обеим странам».

Также Шолле призвал Белоруссию отпустить всех «политических заключённых».

Ранее посольство США в Минске поддержало Польшу в связи с высылкой её дипломатов белорусскими властями.