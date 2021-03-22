Свиридова отреагировала на сообщение о возбуждении против неё дела на Украине

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RT
Певица Алёна Свиридова в беседе с RT прокомментировала сообщение о решении украинской прокуратуры возбудить уголовное дело против неё и ряда других российских артистов, которые ранее въехали в Крым для участия в концерте по случаю открытия Крымского моста.
Свиридова отреагировала на сообщение о возбуждении против неё дела на Украине
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Мне искренне жаль, что на Украине выбирают этот путь. Я сама за мир и дружбу, не понимаю вот этого всего, мне очень жаль, что всё выходит так», — заявила Свиридова.

При этом певица выразила сомнение в том, что подобное решение находится в области права.

«Какое уголовное деяние я совершила, чтобы возбуждать уголовное дело? Я не юрист, но с точки зрения здравого смысла, если ещё какие-то политические претензии можно предъявить, то какие уголовные?» — добавила исполнительница.

Ранее на Украине было возбуждено уголовное дело в отношении 23 российских артистов из-за въезда на территорию Крыма для выступления на концерте по случаю открытия Крымского моста.

Как сообщили СМИ, в списке фигурантов значится и Алёна Свиридова.

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