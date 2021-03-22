На Украине завели дело против 23 посещавших Крым российских артистов

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На Украине возбудили уголовное дело в отношении 23 российских артистов, приезжавших в Крым для участия в концерте по случаю открытия Крымского моста.
На Украине завели дело против 23 посещавших Крым российских артистов
  • © РИА Новости

Об этом говорится в заявлении созданной Киевом «прокуратуры Автономной республики Крым».

«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/ выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Данные действия квалифицированы Киевом как «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё, совершённые повторно или по предварительному сговору группой лиц».

В конце января Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в чёрный список российских артистов Ольгу Кормухину, Ольгу Засульскую, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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