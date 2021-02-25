Аксёнов оценил выдвинутое против него подозрение прокуратуры Украины

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал выдвинутое против него подозрение прокуратуры Украины в «нарушении законов и обычаев войны».
Аксёнов оценил выдвинутое против него подозрение прокуратуры Украины
  • РИА Новости

«Фейковая прокуратура несуществующей «автономной республики Крым» обвинила меня и председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова в «нарушении законов и обычаев ведения войны»... Мы никакой войны с Украиной не ведём, она идёт только в головах и в кабинетах этих персонажей», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Аксёнов также отметил, что в Крыму, в отличие от Украины, в настоящее время успешно развиваются экономика, инфраструктура и социальная сфера, а также строятся уникальные объекты.

«Именно Украина нарушает главный закон войны — не трогать мирное население», — добавил он.

Ранее созданная Киевом «прокуратура автономной республики Крым» заявила подозрение Аксёнову и Константинову «в совершении широкомасштабного и систематического присвоения публичного имущества».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить