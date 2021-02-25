Аксёнов оценил выдвинутое против него подозрение прокуратуры Украины

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал выдвинутое против него подозрение прокуратуры Украины в «нарушении законов и обычаев войны».

«Фейковая прокуратура несуществующей «автономной республики Крым» обвинила меня и председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова в «нарушении законов и обычаев ведения войны»... Мы никакой войны с Украиной не ведём, она идёт только в головах и в кабинетах этих персонажей», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Аксёнов также отметил, что в Крыму, в отличие от Украины, в настоящее время успешно развиваются экономика, инфраструктура и социальная сфера, а также строятся уникальные объекты.

«Именно Украина нарушает главный закон войны — не трогать мирное население», — добавил он.

Ранее созданная Киевом «прокуратура автономной республики Крым» заявила подозрение Аксёнову и Константинову «в совершении широкомасштабного и систематического присвоения публичного имущества».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.