Прокуратура Украины заявила подозрение Аксёнову и Константинову

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Прокуратура Украины заявила подозрение главе Крыма Сергею Аксёнову и председателю Госсовета республики Владимиру Константинову в «нарушении законов и обычаев войны».
Прокуратура Украины заявила подозрение Аксёнову и Константинову
  • РИА Новости

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба созданной Киевом «прокуратуры Автономной Республики Крым».

«Cообщено о подозрениях... «председателю Совета министров Республики Крым» (на момент совершения преступления) и «голове Государственного Совета Республики Крым» в совершении широкомасштабного и систематического присвоения публичного имущества... (нарушение законов и обычаев войны)», — говорится в заявлении.

В апреле 2018 года Генпрокуратура Украины завершила заочное расследование в отношении чиновников Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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