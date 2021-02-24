Прокуратура Украины заявила подозрение Аксёнову и Константинову

Прокуратура Украины заявила подозрение главе Крыма Сергею Аксёнову и председателю Госсовета республики Владимиру Константинову в «нарушении законов и обычаев войны».

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба созданной Киевом «прокуратуры Автономной Республики Крым».

«Cообщено о подозрениях... «председателю Совета министров Республики Крым» (на момент совершения преступления) и «голове Государственного Совета Республики Крым» в совершении широкомасштабного и систематического присвоения публичного имущества... (нарушение законов и обычаев войны)», — говорится в заявлении.

В апреле 2018 года Генпрокуратура Украины завершила заочное расследование в отношении чиновников Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.