Скляр прокомментировал возбуждение против него дела на Украине

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RT
Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр прокомментировал RT решение украинской прокуратуры возбудить уголовное дело против него и ряда других российских артистов, которые ранее въехали в Крым для участия в концерте по случаю открытия Крымского моста.
Скляр прокомментировал возбуждение против него дела на Украине
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Скляр подтвердил своё участие в концерте в Крыму.

«Я не знаю об этой информации, она прошла мимо меня, не слежу за такими вещами... Никак не могу отреагировать на эту информацию, а что мы должны делать в этой ситуации... По-моему, это очередной повод о чём-то вспомнить. Честно говоря, даже не задумываюсь на эту тему», — заявил исполнитель.

Ранее на Украине было возбуждено уголовное дело в отношении 23 российских артистов из-за въезда на территорию Крыма для выступления на концерте по случаю открытия Крымского моста.

Как сообщила «Украина.ру», уголовное дело возбуждено в том числе в отношении Александра Скляра.

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