Украина призвала НАТО обозначить место страны в альянсе в 2030 году

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Украине необходим план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, где участники альянса видят её в десятилетней перспективе, заявила в интервью агентству «Укринформ» вице-премьер страны Ольга Стефанишина.
Украина призвала НАТО обозначить место страны в альянсе в 2030 году
  • РИА Новости

«Сегодня уровень нашего взаимодействия с альянсом, как и уровень внутренних трансформаций несравнимы с 2008 годом. Сегодня страны НАТО формируют новое видение до 2030 года», — сказала Стефанишина.

По её словам, Украина должна понимать, «где страны альянса видят её в десятилетней перспективе».

«Поэтому важно иметь ответ о получении плана действий по членству. Напомню, это ещё не членство», — добавила вице-премьер.

Она уточнила, что план действий — это политическое решение, которое позволит Украине мобилизовать усилия внутри страны для дальнейших реформ и интеграции в евроатлантическое сообщество.

Стефанишина выразила надежду на то, что в ходе предстоящей встречи лидеров НАТО украинский вопрос будет в повестке дня.

Ранее глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киеве рассчитывают на максимально ускоренное вступление Украины в НАТО.

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