В Киеве проходит акция протеста против карантина и вакцинации
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Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».
Как отмечается, демонстрация началась в 12:00 около университета имени Шевченко. В ней принимают участие несколько сотен человек.
Участники марша выступают «за права человека, за жизнь без масок, за свободный выбор медицинского вмешательства, против лжепандемии, всемирного концлагеря и медицинской диктатуры».
Как отмечается, в руках у некоторых участников плакаты с надписями «Вакцина = геноцид народа», «Стоп вакцинации», «Имею право дышать кислородом».
Ранее сообщалось, что во Львовской области Украины с пятницы, 19 марта, на десять дней ужесточают карантинные меры из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.