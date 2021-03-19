СНБО Украины решил применить санкции к 19 компаниям

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Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести максимальные санкции в отношении 19 компаний, которые пользуются недрами страны.
СНБО Украины решил применить санкции к 19 компаниям
  • © Genya Savilov / AFP

«Принято решение относительно санкций в контексте недропользования… Относительно 19 компаний применён максимальный вид санкций, который может применить наша страна и которые может применить СНБО нашей страны», — приводит РИА Новости слова секретаря СНБО Алексея Данилова.

При этом, по его словам, СНБО принял решение о необходимости проведения аудита разрешений, выданных на пользование недрами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя санкции СНБО Украины в отношении ряда украинских физлиц, компаний и телеканалов, заявил, что Киев намерен «перекрыть кислород» всем, кто пытается разрушить независимость страны изнутри.

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