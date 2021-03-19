Азербайджан продлил карантин до 1 июня
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«С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и её возможных последствий постановлением кабинета министров срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлевается до 06:00 (05:00 мск) 1 июня 2021 года», — сообщается в Twitter кабмина Азербайджана.
Ранее сообщалось, что в Киеве с 20 марта по 9 апреля вводится строгий карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.