Азербайджан продлил карантин до 1 июня

Кабинет министров Азербайджана принял постановление о продлении особого карантинного режима на территории республики.

«С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и её возможных последствий постановлением кабинета министров срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлевается до 06:00 (05:00 мск) 1 июня 2021 года»‎, — сообщается в Twitter кабмина Азербайджана.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 20 марта по 9 апреля вводится строгий карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.