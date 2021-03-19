На Украине выявлено более 15,8 тысячи случаев коронавируса за сутки

На Украине зафиксировали 15 850 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Всего в стране выявили 1 519 926 пациентов с COVID-19.

За минувшие сутки госпитализировали 4444 пациента с подозрением на коронавирус или установленным диагнозом.

4592 человека выздоровели, 262 умерли от осложнений.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За прошедшие сутки в лабораториях сделали 115 274 теста на коронавирус: методом ПЦР — 53 379, методом ИФА — 21 241. Также провели 40 654 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего на Украине сделали более 7 500 000 ПЦР-тестирований.

Наибольшее количество инфицированных за сутки выявлено в Киеве (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

24 февраля на Украине стартовала вакцинация против коронавируса. По состоянию на 16 марта первую дозу вакцины получили 81 754 человека. Один получил вторую дозу, тем самым полностью пройдя курс вакцинации.