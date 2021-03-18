В Киеве возбудили дело против депутата Рады за карту Украины без Крыма

Украинская Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за публикации в Facebook народного депутата, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича карты Украины без Крыма, сообщила депутат Верховной рады от партии «Голос» Соломия Бобровская.

«По моему обращению против Рабиновича возбудили уголовное дело. Помните, как он выложил карту Украины без Крыма, да ещё и с пометками ЛДНР? Ту самую, где снова манипулятивно поставили языковой вопрос — любимую тему для «ОПЗЖ», — написала она в Facebook.

В приложенном ответе Генпрокуратуры Украины указано, что в Единый реестр досудебных расследований внесено сведение об уголовном преступлении согласно ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса страны (посягательство на территориальную целостность).

В ноябре 2020 года СБУ возбудила уголовное дело в отношении Шария из-за показанной в видео на YouTube карты страны без Крыма и неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей.