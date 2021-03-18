В Киеве возбудили дело против депутата Рады за карту Украины без Крыма
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- РИА Новости
«По моему обращению против Рабиновича возбудили уголовное дело. Помните, как он выложил карту Украины без Крыма, да ещё и с пометками ЛДНР? Ту самую, где снова манипулятивно поставили языковой вопрос — любимую тему для «ОПЗЖ», — написала она в Facebook.
В приложенном ответе Генпрокуратуры Украины указано, что в Единый реестр досудебных расследований внесено сведение об уголовном преступлении согласно ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса страны (посягательство на территориальную целостность).
В ноябре 2020 года СБУ возбудила уголовное дело в отношении Шария из-за показанной в видео на YouTube карты страны без Крыма и неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей.