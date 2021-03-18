На Украине назвали число повторных случаев заболевания COVID-19

На Украине за всё время пандемии официально зарегистрировано 1362 случая повторного инфицирования COVID-19.

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Роман Родына.

«Мы собрали информацию о людях, которые переболели один раз и были внесены в систему эпиднадзора, когда выздоровели. Через некоторое время им снова был поставлен диагноз COVID-19. По состоянию на 16 марта таких людей было 1362, по данным областных лабораторных центров, которые собирают информацию о случаях», — приводит УНИАН его слова.

При этом он отметил, что в настоящее время нет доказательств, что один и тот же штамм коронавируса вызвал болезнь.

Ранее сообщалось, что первую партию вакцины Pfizer Украина получит в апреле.