Мишустин провёл телефонный разговор с премьером Казахстана

Российский премьер Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что стороны «обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе».

Также Мишустин и Мамин затронули график предстоящих контактов по правительственной линии.

В феврале сообщалось, что Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провели телефонные переговоры, обсудив актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях.