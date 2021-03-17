Мишустин провёл телефонный разговор с премьером Казахстана
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Отмечается, что стороны «обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе».
Также Мишустин и Мамин затронули график предстоящих контактов по правительственной линии.
В феврале сообщалось, что Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провели телефонные переговоры, обсудив актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях.