Премьеры России и Белоруссии провели переговоры
- Reuters
«Особое внимание было уделено реализации межправительственного соглашения о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт через морские порты России, подписанного 19 февраля 2021 года в Москве», — заявили в правительстве России.
Также Мишустин и Головченко обменялись мнениями о совместных мерах по борьбе с коронавирусом.
Кроме того, премьеры затронули график предстоящих контактов на правительственном уровне.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведёт переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 22 февраля.