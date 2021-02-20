Премьеры России и Белоруссии провели переговоры

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Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонные переговоры, обсудив актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях.
Премьеры России и Белоруссии провели переговоры
  • Reuters

«Особое внимание было уделено реализации межправительственного соглашения о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт через морские порты России, подписанного 19 февраля 2021 года в Москве», — заявили в правительстве России.

Также Мишустин и Головченко обменялись мнениями о совместных мерах по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, премьеры затронули график предстоящих контактов на правительственном уровне. 

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведёт переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 22 февраля.

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