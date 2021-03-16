Захарова ответила на слова украинского министра о вакцине AstraZeneca

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о якобы связи России с проблемами, возникшими вокруг вакцины AstraZeneca в Европе.
Захарова ответила на слова украинского министра о вакцине AstraZeneca
  • © МИД России

«Продолжают жить в своём фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке», — написала Захарова в Facebook.

Теперь министр культуры «взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией», добавила она.

О том, что ситуация вокруг вакцины AstraZeneca может быть «связана с кампанией против неё со стороны России», Ткаченко написал в своём Telegram-канале.

Ранее в Кремле опровергли информацию газеты The Wall Street Journal о возможной причастности России к кампании по дезинформации о вакцинах от коронавируса западного производства.

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