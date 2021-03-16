Погранслужба Украины направила России письмо о нарушении границы

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Пограничная служба Украины запросила у ФСБ России информацию о принадлежности вертолёта, который, по заявлению ведомства, залетел на украинскую территорию в Сумской области на расстояние около 50 м.
Погранслужба Украины направила России письмо о нарушении границы
  • © facebook.com/DPSUkraine

«Российской стороне направлено письмо с требованием сообщить обстоятельства нарушения воздушного пространства Украины российским вертолётом», — говорится в заявлении погранслужбы.

Там отметили, что после пересечения границы вертолёт улетел в обратном направлении.

«Ожидается ответ от пограничников России», — добавили там.

14 марта украинские пограничники заявили, что задержали на границе с Белоруссией россиянина и белоруса, незаконно попавших на территорию Украины в обход контрольно-пропускного пункта.

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