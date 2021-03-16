В Белоруссии с 1 сентября введут биометрические паспорта

В Белоруссии с 1 сентября можно будет оформить биометрический паспорт. Соответствующий указ подписал белорусский президент Александр Лукашенко.

«Биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября этого года. Их использование позволит автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы, будет способствовать развитию электронных сервисов», — сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В новый паспорт будет встроена микросхема с фотоизображением, отпечатками пальцев рук и другими персональными данными владельца.

В то же время в республике не планируют отказываться от паспортов старого образца, гражданин при оформлении документа сможет выбрать его формат.

В конце января Лукашенко заявил, что в стране всё готово к выдаче биометрических паспортов и идентификационных карт гражданам.