Лукашенко заявил о готовности Белоруссии выдавать биометрические паспорта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране всё готово к выдаче биометрических паспортов и идентификационных карт гражданам.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Сейчас правительство и должностные лица информируют, что всё готово: сформированы информационные системы, закуплено необходимое оборудование, проведена разъяснительная работа с населением. Можно хоть завтра выдавать идентификационные карты и новые паспорта. Нужно только создать необходимое правовое регулирование, подписав соответствующий указ», — сказал он.

Вместе с этим глава страны поручил дополнительно проработать вопрос целесообразности выдачи новых документов с 30 апреля.

«Все вопросы следует тщательно отработать до начала выдачи новых документов», — добавил он.

Ранее стало известно, что МВД России собирается к 2024 году создать банк биометрических данных россиян и иностранцев для идентификации личности людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.