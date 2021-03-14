В ДНР обвинили ВСУ в обстрелах Донбасса

Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявил, что украинские военные два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. «Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истёкшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Украины составило два раза», — сказал представитель ведомства. Уточняется, что при обстрелах военнослужащие ВСУ применяли гранатомёты и стрелковое оружие. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о признаках подготовки Киева к военным действиям.