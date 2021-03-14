В ДНР обвинили ВСУ в обстрелах Донбасса

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Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявил, что украинские военные два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки.
В ДНР обвинили ВСУ в обстрелах Донбасса
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истёкшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Украины составило два раза», — сказал представитель ведомства.

Уточняется, что при обстрелах военнослужащие ВСУ применяли гранатомёты и стрелковое оружие.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о признаках подготовки Киева к военным действиям.

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