Кравчук прокомментировал вероятность масштабного конфликта в Донбассе

Глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что ситуация на востоке Украины может стать вопросом «возможного широкомасштабного конфликта».

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Я убеждён, что США должны принимать участие в этом вопросе (в переговорах по Донбассу. — RT). Потому что конфликт в Донбассе — это не только вопрос украинский, и даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах», — цитирует Кравчука РИА Новости.

Ранее Кравчук заявил, что Украина ведёт консультации о привлечении США к трёхсторонней контактной группе по Донбассу.