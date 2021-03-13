Кравчук прокомментировал вероятность масштабного конфликта в Донбассе

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Глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что ситуация на востоке Украины может стать вопросом «возможного широкомасштабного конфликта».
Кравчук прокомментировал вероятность масштабного конфликта в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Я убеждён, что США должны принимать участие в этом вопросе (в переговорах по Донбассу. — RT). Потому что конфликт в Донбассе — это не только вопрос украинский, и даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах», — цитирует Кравчука РИА Новости.

Ранее Кравчук заявил, что Украина ведёт консультации о привлечении США к трёхсторонней контактной группе по Донбассу.

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