Президент и премьер Армении обсудили вопрос внеочередных выборов

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Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян в ходе встречи провели консультации о возможности проведения внеочередных парламентских выборов в стране. Об этом сообщается на сайте президентского аппарата.
Президент и премьер Армении обсудили вопрос внеочередных выборов
  • Reuters

«Президент Армен Саркисян сегодня встретился с премьер-министром Николом Пашиняном. Встреча прошла в рамках обсуждений, инициированных президентом республики», — говорится в сообщении.

Как отмечается, президент и премьер-министр обсудили ситуацию в стране, пути разрешения и преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте они обсудили проведение внеочередных выборов как способ разрешения ситуации.

В начале марта Пашинян заявил о готовности провести внеочередные выборы в течение 2021 года, если парламентская оппозиция согласится с этим.

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