Президент и премьер Армении обсудили вопрос внеочередных выборов
- Reuters
«Президент Армен Саркисян сегодня встретился с премьер-министром Николом Пашиняном. Встреча прошла в рамках обсуждений, инициированных президентом республики», — говорится в сообщении.
Как отмечается, президент и премьер-министр обсудили ситуацию в стране, пути разрешения и преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте они обсудили проведение внеочередных выборов как способ разрешения ситуации.
В начале марта Пашинян заявил о готовности провести внеочередные выборы в течение 2021 года, если парламентская оппозиция согласится с этим.