В Ереване произошли стычки между протестующими и полицией
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Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что протестующие пытались прорвать полицейское оцепление, однако были оттеснены правоохранителями. Участники акции скандируют «Армения без Никола» и «Никол — предатель».
Как сообщает Sputnik Армения, протестующие призывают правоохранителей не применять силу.
По информации агентства, один человек получил травму.
Ранее стало известно, что сторонники оппозиционного Движения за спасение Родины проводят митинг у здания МИД Армении.