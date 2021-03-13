В Ереване произошли стычки между протестующими и полицией

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В Ереване между сторонниками оппозиционного Движения за спасение Родины и полицией произошли стычки у резиденции президента Армении Армена Саркисяна.
В Ереване произошли стычки между протестующими и полицией
  • © Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что протестующие пытались прорвать полицейское оцепление, однако были оттеснены правоохранителями. Участники акции скандируют «Армения без Никола» и «Никол — предатель».

Как сообщает Sputnik Армения, протестующие призывают правоохранителей не применять силу.

По информации агентства, один человек получил травму.

Ранее стало известно, что сторонники оппозиционного Движения за спасение Родины проводят митинг у здания МИД Армении.

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